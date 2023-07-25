Amasra maden faciası davasında ara karar açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 25-28 Nisan ile 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen davanın üçüncü duruşması tamamlandı.

Davanın üçüncü celsesinin bugünkü bölümünde, müşteki ve mağdurların dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, görüşünü açıkladı.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını talep eden cumhuriyet savcısı, İzmir Barosu'nun katılma talebinin reddini, müşteki ve mağdurların davaya katılma talebinin kabulünü istedi.

Söz alan müşteki avukatları, nisan ve mayıs ayında sanıkların ifadeleriyle bu duruşmada söz verilen mağdur ve müştekilerinin anlattıklarının birbirinden çok farklı olduğunu, özellikle taş tozu kullanılmadığının tanık ifadeleriyle net olarak ortaya çıktığını ifade etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Patlamanın meydana geldiği -300 ve -350 kotlarında doğal havalandırmanın yer almadığının, havanın yetersiz olduğunun ve üretim için yeterli şartların olmadığı alanda üretim yapılmasının bir baskı sonucu oluştuğunun ortaya çıktığının görüldüğünü savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu halinin devamını ve tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K'nin de tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Müşteki avukatlarının ardından söz verilen tutuklu sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek tahliyelerini istedi.

Sanık avukatları da tutukluluğun devamına yönelik mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öte yandan Mahkeme Başkanı, Amasra Müessesesine ait maden ocağında yapılması gereken keşif için TTK'den gaz değerlerinin normale dönüp dönmediği konusunda bilgi beklemeyeceklerini, bilirkişi heyeti oluşturup maden ocağında keşif çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi için 16 Ekim'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüpheliler arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural'ın 43 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 860 yıldan 1075 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada açıkladığı ara kararda, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.