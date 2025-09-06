İstanbul’da Trafik Çilesi: Yoğunluk Yüzde 80’e Ulaştı, Yollar Kilitlendi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde araçlar güçlükle ilerliyor. İşte detaylar…

İstanbul’da Trafik Çilesi: Yoğunluk Yüzde 80’e Ulaştı, Yollar Kilitlendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı. Akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava, trafiği adeta felç etti. D-100 Karayolu’nun Bahçelievler-Yenibosna mevkiinde araçlar neredeyse durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi ana arterlerde uzun kuyruklar oluştu. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 85’e ulaşırken, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 75 seviyelerinde ölçüldü. Sürücüler, özellikle E-5 Karayolu ve bağlantı yollarında güçlükle ilerledi.

YAĞIŞ ETKİSİ

Meteorolojik verilere göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, trafik akışını olumsuz etkiledi. İBB’ye bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi, sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirmek için Değişken Mesaj Sistemleri aracılığıyla uyarılarda bulundu.

