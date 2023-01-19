İstanbul'da öldürülmüştü: Mafya liderinin villasının kazılmasına neden olan fotoğraflar

Jovan Vukotiç’in 8 Eylül 2022 günü İstanbul’da öldürülmesi bütün dünyada büyük yankı yarattı. Cinayetten on gün sonra polise gelen ihbarla Kavac çetesinin yöneticisi Milan Vujotiç ve adamları Radoje Zivkoviç, Milat Vujotiç ve Zdravko Perunoviç Polonezköy’de yakalandı.

Vukotiç cinayetini organize eden Zivkoviç’in telefonundan ve flaş belleğinden çıkanlar Sırbistan’la paylaşıldığında iki yıl önce ortadan kaybolan Skaljari’nin adamı Risto Mijanoviç’le ilgili bilgi ve fotoğraflara, oradan da Zekeriyaköy’de Orman Ada Villaları 167 numarada oturan Boris Dimitrov’ a ulaştılar.

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre; Dimitrov, 2015 yılından beri ortada gözükmeyen Zeliko Bojaniç’ten başkası değildi. Polisler 4 Kasım 20200 günü villanın kapısına dayandı. Sarıyer’de gazeteci Fatih Altaylı’nın kamuoyuna duyurduğu ceset kazısı böyle başladı. Jovan Vukotiç’in öldürülmesi soruşturmasının iddianamesinde villa kazısı detaylarıyla yer aldı.

MIJANOVIÇ’İ ARADILAR

Skaljari’nin adamı Risto Mijanoviç 3 Eylül 2020 günü Türkiye’ye gelmiş, 9 Kasım 2020 günü Şişli’deki Anthill Rezidans’daki dairesinden çıkmış ve ortadan kaybolmuştu. Avukatı polise başvurdu ve müvekkilinden haber alamadığını bildirerek başına bir şey gelmiş olacağından endişelendiğini anlattı.

*ÇAMAŞIR ODASI: 167 numaralı Villa’da Risto Mijanoviç’in sorgulandığı fotoğraftakı çamaşır odası operasyondan sonra aynı açıdan görüntülendiğinde değişiklikler vardı. Bojanoviç cinayeti örtmek duvara ayna kaplamış, karoları değiştirmiş ama çamaşır makinesi ve dolap pervazı gibi detayları atlamıştı.

Sırbistan polisi Avrupa’nın 2021 yılında çözdüğü ECC Sky yazılımındaki mesajlarla çok daha fazlasını biliyordu, Türkiye’ye yolladığı bilgi notunda Mijanoviç 9 Kasım 2020 günü Uskumruköy’de Brio restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığını, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğünü, cesedinin bir Fiat Doblo ile taşındığını ve restoran yakınında Bojaniç’e ait villanın arkasına gömüldüğünü söyledi. Mijanoviç’in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderdiler, aynı fotoğraflar Polonezköy’de yakalanan Zivkoviç’in flaş belleğinde de vardı.

*KAZILAN BAHÇE: Risto Mijanoviç’in gömüldüğü düşünülen bahçenin ilk fotoğrafında mavi ile işaretlenen köşe aydınlatma lambaları sökülerek değiştirildi, mor renkli leylandi ağaçları söküldü ama kırmızı renkli çam ağaçları ve siyah renkli havuz kenarı seramikleri hala duruyor

EVİ TEMİZLETTİ

Bojaniç, Mijaniç’in kaybolmasından hemen sonra 15 Kasım 2020 günü bir temizlik firmasını çağırıp evi baştan aşağı temizletmiş ve ısrarla vakumlatmış, hatta bunu da yeterli görmeyip vakum makinesini alıkoyarak temizliğe devam etmişti. Mijanoviç’e ait fotoğrafların polisin eline geçtiğini öğrenen Kavac klanı haberi İstanbul’a uçurmuş ve Bojaniç 2021 yılı Ağustos ayında villasında sıkı bir temizlik ve tadilat işine girişmiş, evdeki sauna ve çamaşırlığı yıkıp yeniden yaptırmış, havuz yapacağı gerekçesiyle küçük bir iş makine getirerek villanın bahçesini kazmıştı.

Polis, buna rağmen bir iz bulabilmek için villanın bahçesini bir kez daha kazdı, farklı yerlerden örnek aldı ancak Mijanoviç’in cesedi çoktan başka bir yere götürülmüştü. Kazılar bir sonuca ulaşmadı.

G-87 KODU

Kayıtlara göre Zelico Bojaniç, 2 Temmuz 2015 günü Antalya’dan Türkiye’ye girmişti ve çıkış kaydı yoktu. Ancak yine kayıtlar Bojaniç’in 9 Nisan 2018 günü Kapıkule’den Karadağ pasaportu ile Türkiye’ye girmeye çalıştığı fakat İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik açısından sakıncalı ya da terörle bağlantılı yabancılar için uyguladığı G-87 tahdit koduna takıldığı için geri çevrildiğini gösteriyordu. Bojaniç Jordan, Angelov Belchev adına düzenlenmiş Makedonya pasaportuyla 26 Aralık 2019’da Kırklareli Dereköy kapısından Türkiye’ye geldi ve bir daha çıkmadı.

Bojaniç’in villasındaki bütün faturalar Mijanoviç’in kaybolduğu Brio Restoran’ın işletmecisi Hakan Kaptan adınaydı. Yine onun adına aldığı telefon hattını ve Porsce Macan’ı kullanıyordu. Mijanoviç’in kaçırıldığı gün restorana ait Doblo ile Villa’yı da ziyaret etmişti.

*SAUNA FOTOĞRAFI: Mijanoviç’in saunada çekilen fotoğrafında yer alan mavi beyaz mozaiikler, Bojaniç’in telefonundan çıkan tadilat görüntülerinde açıkça belli oluyor. Bojaniç saunayı yıktırıp yeniden yaptırmıştı.

İNKAR ETTİ

Bojaniç sorgusunda polislere hemen hiçbir şey anlatmadı, ortaya çıkan herşeyi reddetti. Karadağ’da sahibi olduğu Duomo Hotel ve mülklerinden gelen 10-15 bin Euro ile geçindiğini, parayı kız kardeşinin elden yolladığını söyledi. Arada Sırbistan’a mobilya satarak para kazanıyordu. 7,5 yıldır Türkiye’de yaşıyordu, 2,5 yıl önce İstanbul’da alkollü araç kullanırken yakalanmış, Jordan Angelov Belchev adıyla kullandığı pasaportuyla işlem yapılıp bırakılmıştı.

Polis Makedonya pasaportuyla Türkiye’ye girdiğini hatırlatınca “başka insanları bu olaya sokmak istemediğim için bu soruya cevap vermek istemiyorum” dedi. Yakalanan Kavac üyelerini gazetelerden tanıdığını söyledi. Evinde işkence gördüğüne dair fotoğraflar olan Risto Mijanoviç’i de gazetelerde okumuştu.

Bojaniç Balkanların kokain kralı olarak tanınan Dorko Sariç’in en önemli adamlarından biriydi. Ortağı Dragan Dudiç yanı başında öldürülmüş, Sariç 2014 yılında teslim oldu. Valencia’da dört ayrı dairede saklanan 530 kilo kokainin bir bölümünü çalan, Kavac’ları kandırıp, kokaini Skaljari’ye veren Goran Radoman’ın 20 Şubat 2015 günü öldürülmesi Avrupa’ya yayılan 50’den fazla cinayete neden olan büyük bir savaşı başlattı. 21 milyon doları aklamakla suçlanan Bojaniç, Karadağ’ı terk etmiş ve İstanbul’a yerleşmiş, Hakan Kaptan, Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel gibi isimlerle Kavac klanı ile ilişkilerini sürdürmüştü.

Sırbistan ve Karadağ’daki Balkan klanlarına asıl darbe vuran Europol’ün Sky ECC adlı haberleşme platformuna sızması oldu. Mafyozolar bu programa o kadar çok güveniyordu ki kurbanların fotoğraflarını birbirlerine yolluyor, cinayet ve kaçakçılığa ilişkin bütün ayrıntıları konuşuyorlardı. Sky ECC mafyanın polisteki uzantılarını da deşifre etti. Karadağ’da ekonomik suçlara bakan daire başkanı Dalibor Medojeviç Skaljari’lere Sky üzerinden bilgi veriyor, bir başka polis Darko Laloviç yine Sky üzerinden rakip Kavac’ları besliyordu.