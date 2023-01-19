Bursa'da görülen mercek bulutu nedir, nasıl oluşur?

Bursa'da görülmesinin ardından mercek bulutu sosyal medyada gündem oldu. 

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Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde mercek bulutu görüldü. Sabah saatlerinden itibaren beliren mercek bulutu, gökyüzüne bakanların dikkatini çekti.

Mercek bulutu görülmesinin ardından sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi gökyüzündeki mercek bulutu görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti. Aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu ilginç görüntü oluşturdu. Peki, mercek bulutu nedir, neden oluşur?

MERCEK BULUTU NEDİR? MERCEK BULUTU NEDEN VE NASIL OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu hakkında şunlardan bahsedildi: 

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

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