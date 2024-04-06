İstanbul'da narkozlu hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı

İddiaya göre, İstanbul Bağcılar'da bulunan özel hastanede bir doktor, narkoz altındaki hastasına cinsel saldırıda bulundu. Hemşirenin polise haber vermesiyle doktor tutuklandı.

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İstanbul'da narkozlu hastasına cinsel saldırıda bulunan doktor tutuklandı

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; Bağcılar'da özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı. Şüpheli doktor suçlamaları reddederek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.

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