Hatay'da seçimi önde tamamlayan AKP'li Mehmet Öntürk mazbatasını aldı

Hatay’da 31 Mart’ta yerel seçimleri önde tamamlayan AKP’li Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. CHP heyeti, mazbatanın itiraz süreci sürerken AKP’li Öntürk’e verilmesi kararını YSK’ye taşımıştı. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itirazını bugün değerlendireceklerini duyurmuştu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy, CHP'li Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy aldı.

İl Seçim Kurulu, mazbatanın Öntürk'e verdi. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan kararı YSK’ye taşımıştı.

YSK’nin konuya ilişkin vereceği karar merakla bekleniyor.