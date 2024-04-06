Dadı Meryem'in bilinmeyenleri ortaya çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında bu hafta eşi ile barışmak isteyen Mehmet Altun ve eşi Rabia Altun vardı. Mehmet Altun eşini çocuklarının dadısı Meryem ile aldatmış ve 6 yıllık eşi ile barışmak istiyordu. Rabia Altun ise eşinin telefonunda yakaladığı mesajlar olduğunu bunun ilk sefer olmadığını ve barışmak istemediğini vurguluyordu. Bu olayın eşini on beşinci aldatışı olması da Rabia Altun'un barışmayı kabul etmemesindeki nedenlerden biriydi. Canlı yayında çiftin arasındaki konuşmanın altından ise çok daha derin sırlar çıktı.

CİNAYET SUÇUNDAN 9 YIL YATMIŞ

İddialar üzerine bağlantı ile programa Dadı Meryem de dahil oldu. Esra Erol'un kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Meryem'in 8 yaşındaki kız çocuğu Hasret Karakoç'u öldürüp gömdüğü ve bu suçtan 9 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. İhbar hattına gelen bir mesaj sonrası "sen bu konu ile ilgili cezaevine girip çıkmışsın" diyerek dadıyı sorgulayan Esra Erol dadı Meryem'den "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" cevabını aldı.

10haber'in haberine göre; Meryem'in itirafı üzerine Esra Erol, "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın" ifadelerini kullandı. Olay yaşandığında 16 yaşında olduğunu ve Hasret'i kaza ile öldürmesi sonucu korkup gömdüğünü söyleyen Meryem ise "Yaklaşmamam gerekiyorsa yaklaşmam sicilimde suça sürüklenen çocuk olduğum yazılı" şeklinde ifadelerle masum ve pişman olduğunu ifade etti.

TRANS KADIN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu olayların üzerine Meryem'in cezaevine girmeden önce adının Serkan olduğu ve bir erkek çocuğu olduğu, cezaevinde cinsiyet kimliğinin farkına vardığı ve çıktıktan sonra cinsiyet uyum sürecine girdiği ortaya çıktı. Çıkar çıkmaz iş aramaya başlayan Meryem'in karşısına Altun çiftinin bakıcı arayışı çıktı ve burada işe başladı. Kendini Altun'ların evinde bulan Meryem ile Mehmet Altun arasında bir ilişki başladı. Rabia Altun'un olaydan şüphelenmesi ve eşinin kendisini aldattığını ortaya çıkartması ile bu ilişki de sona ermiş oldu.