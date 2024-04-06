YSK Başkanı Yener, CHP'nin 'Hatay' başvurusu için gün sonunu işaret etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin yaptığı Hatay başvurusu için gün sonunu işaret etti. Yener, “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

YSK Başkanı Yener, CHP'nin 'Hatay' başvurusu için gün sonunu işaret etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

Mazbata AKP'nin adayına verilmişti... CHP'den yeni Hatay hamlesi!Mazbata AKP'nin adayına verilmişti... CHP'den yeni Hatay hamlesi!Siyaset

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin bugünkü toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz” dedi. Yener, “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı” sorusuna da “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz” yanıtını verdi.

Etiketler
Ahmet Yener YSK Hatay CHP
NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu NOW TV'nin yıldızı Show TV'ye geçti; Transfer resmen duyuruldu
Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu Star TV'nin fenomen dizisi final yapıyor; Dizinin asıl final nedeni de belli oldu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi
Murat Yetkin: Erdoğan, faturayı AK Parti'deki bazı isimlere kestikten sonra... Murat Yetkin: Erdoğan, faturayı AK Parti'deki bazı isimlere kestikten sonra...
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı perde arkasını açıkladı: Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi? Memur ve emekli maaşı neden bayram öncesi ödenmedi?
Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! Sigaraya önce zam sonra indirim!
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru daha da düşecek mi? Dolar kuru daha da düşecek mi?
Kredi kartı sahiplerine kötü haber Kredi kartı sahiplerine kötü haber
İmamoğlu'na tehdit: "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz" "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"