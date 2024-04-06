Bakanlık duyurdu: Gıdada yeni dönem resmen başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek.

Bakanlık duyurdu: Gıdada yeni dönem resmen başladı!

​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

YANILTICI GÖRSELLER KULLANILAMAYACAK

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Bakanlık duyurdu: Gıdada yeni dönem resmen başladı! - Resim : 1

BAZI İFADELERE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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