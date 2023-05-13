İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' düzenlemesi

İstanbul'da metro seferleri 14 Mayıs Pazar gününü 15 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece seferlerinin saat 02.00’a kadar uzatıldığını bildirdi.

İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' düzenlemesi

Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle 14 Mayıs Pazar gününü 15 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan gece seferlerinin saat 02.00’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.

Açıklamada hatlar ise şöyle belirtildi:

“M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı.”

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