İstanbul'da Kedi Besleyen Kardeşler Öldüresiye Darbedildi: Saldırganlar Serbest Bırakıldı!

İstanbul Küçükçekmece'de evlerinde kedi besleyip sahiplendiren iki kız kardeş, komşularının saldırısına uğradı. Darbedilen iki kız kardeşten biri görme kaybı yaşarken, gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

İstanbul'da Kedi Besleyen Kardeşler Öldüresiye Darbedildi: Saldırganlar Serbest Bırakıldı!

İstanbul Küçükçekmece'de Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan iki kardeş 24 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında komşularının saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla 18 yıldır aynı evde yaşayan Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşler, yaralı kedileri tedavi edip sahiplendiriyordu. Kedilerin binada beslenmesinden rahatsız olan komşuları ile Tanca kardeşler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma nedeniyle iki komşu davalık oldu. Çarşamba günü iki komşu arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sefer Tanca kardeşlerin kapı komşusu olan baba Yavuz H. ve oğlu Berkay H, kedilerin beslenmesini istemediklerini ve binada kokuya neden olduğunu söyleyerek olaya müdahil oldular.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Yaşanan tartışma büyüyünce Yavuz H. ve oğlu Berkay H., Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşlere saldırdı. Gözlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan iki kız kardeş bayıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba ve oğlu gözaltına alarak karakola götürdü. Yaralanan iki kız kardeş ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sol elmacık kemiğinde kırıklar oluşan Nilgün Tanca'nın gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Tedavileri devam eden kadın darp raporu alarak, kapı komşularından şikayetçi oldu.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Hala üzerlerine benzin dökülüp yakılma ve ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen Nilüfer Tanca, “Yüzümüze darp aldığımız için yani kendimizden geçmişiz. O an film koptu, ben hiç hatırlamıyorum. Kimsenin canı yanmasın. Ne olur devletimiz bize sahip çıksın. Bu insanlar hala bizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim üzerimize benzin döküp yakmakla tehdit ediyorlar. Yani ne olur adalet istiyoruz. Benim 75 yaşında annem, 78 yaşında babam dışarı çıkamıyor. Şu an uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Ne olur bizleri devletimiz korusun. Yani çok zor durumdayız. Yani sadece suçumuz hayvan sevmek, başka hiçbir şey yapmak değil. Yani sahiplendiriyoruz, tek şeyimiz bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmeden bu masum canlara bahçemizin köşesinde bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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