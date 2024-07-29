Boynuna İp Geçirip Helallik İstedi, Ekipler Alarma Geçti! Bursa Bu Kişiyi Arıyor

Ekipleri alarma geçiren olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilen 41 yaşındaki M.K.'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunması ortalığı karıştırdı.

HELALLİK İSTEDİ

M.K. sosyal medya hesabından boynunda bir iple paylaştığı fotoğraf ile “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu paylaştı.

HER YERDE ARANIYOR

Paylaşım sonrasında çok sayıda personel ile birlikte polis ekipleri şahsı aramaya başladı. Bir zeytinlik alanda çekildiği gözlenen fotoğraftan yola çıkan ekipler M.K.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahsın telefonunun çaldığı ancak cevap vermediği belirlendi.

Kaynak: İHA