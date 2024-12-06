İstanbul'da Kanlı Gece: Dükkanının Önünde Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Esenler'de Tuna Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan kahvehanenin önünde saat 20.00 sıralarında işletme sahibi İhsan Zekioğlu, kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Zekioğlu, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeni ile ağır yaralanırken saldırgan, olay sonrasında koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yakınları, Zekioğlu'nu kendi çabalarıyla hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhsan Zekioğlu, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA