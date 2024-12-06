'Suyunu Bile İçmem, Haramdır' Demişti... CHP'li Başkan İstifa Edip AKP'ye Geçti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa etti. Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'ye geçme kararını aldığını duyurdu.

Güzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'GENEL MERKEZDEN DESTEK GÖREMEDİK'

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

'ERDOĞAN'IN EMRİNDE DEVAM EDECEĞİM'

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibarıyla eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım."

'AKP'LİLERİN SUYUNU BİLE İÇMEM' DEMİŞTİ

CHP Gaziantep İl Sekreteri Hanifi Kaplan, Güzel’e tepki gösterdi. Kaplan, “Büyükşehir meclisinde ‘ben bu AKP’lilerin suyunu bile içmem, haramdır, bunları en iyi ben tanırım’ diyen ve CHP seçmeninin tertemiz oylarıyla seçilen Mustafa Güzel, AKP’ye geçmiş. Bu işin hakkını vermek istiyorsa Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.