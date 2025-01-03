İstanbul'da Kadın Cinayeti! Ablasını Bıçaklayarak Katletti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde dün sabah F.F. (23) isimli erkek, ablası T.F. (27) ile iddiaya göre "açık giyindiği" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Ardından F.F. eline aldığı bıçakla ablasını birçok kez bıçakladı. Saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan şahıs ise, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri ağır yaralı kadın için olay yerine sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. T.F. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA