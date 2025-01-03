İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı

İstanbul Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları kapsamında, boğazda yürütülen arama çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alındı" denildi.

NE OLMUŞTU?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sularında Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği esnada denize düştü.

Kadını kurtarmak için kardeşi de arkasından denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen iki kişi denizde kayboldu.

Kayıp kardeşleri bir buçuk aydır arama çalışmaları devam ederken, aramalar Çanakkale Boğazı'na kadar genişletilmişti.

Kaynak: DHA