İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki eylemde bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun önünde düzenlenen eyleme katılan bir kişi gazdan etkilenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki eylemde bir kişi hayatını kaybetti

GERÇEK GÜNDEM - İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasının ardından yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Türkiye'nin farklı şehirlerinde saldırıyı kınamak için eylemler düzenlendi.

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun önünde düzenlenen eyleme katılan bir kişi gazdan etkilenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İl Başkan Yardımcımız Nuri Tüfekçi’nin muhterem babası, Gazze için düzenlediğimiz basın açıklaması sırasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Merhum’a Allah’tan rahmet; ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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