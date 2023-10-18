Arap ülkelerinde Gazze protestoları: Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği binası ateşe verildi
İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırısının ardından Arap ülkelerinde protestolar başladı. Ürdün'de İsrail Büyükleçiliği ateşe verildi.
İsrail'in Gazze'de Al Baptist Hastanesi'ne saldırması sonrası yüzlerce sivil hayatını kaybetmesinin ardından Arap ülkelerinde kınama açıklamaları peş peşe geldi.
Açıklamaların ardından Ürdün, Lübnan ve İran'da insanlar sokağa çıkarak eylemler düzenledi.
Lübnan'da eylemciler "Allah-u Ekber" sloganlarıyla İsrail'i protesto etti.
Ürdün’de, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalanmasını kınamak amacıyla İsrail Büyükelçiliği binası ateşe verildi.