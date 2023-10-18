Filistin polisi, Batı Şeria'da İsrail saldırısını protesto edenlere müdahale etti
Filistin polisi, Batı Şeria'da İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto eden ve Filistin Yönetimi lideri Abbas aleyhine slogan atan gösterilere izin vermedi.
Filistin polisi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını protesto edenlere müdahale etti.
AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Tubas kentlerinde Filistinliler, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasına tepki göstererek, gösteriler düzenledi.
Reuters ajansının haberinde göstericilerin Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas aleyhine de sloganlar attığı belirtildi.
Filistin basınında yer alan haberlerde, Filistin güvenlik güçlerinin, çeşitli kentlerde merkezlere yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.
Sosyal paylaşım sitelerinde de polisin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandığı görüntüler yer aldı.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü açıklanmıştı.