İstanbul'da İş Cinayeti: Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Öldü

İstanbul Maltepe’de Çınar Mahallesi Sakızlı Sokak’ta bitme aşamasına gelen 4 katlı bir inşaatta iş cinayeti yaşandı. Alınan bilgiye göre, binanın merdivenlerinde kum döken 53 yaşındaki Mustafa A. 4'üncü katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Mustafa A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binanın müteahhidi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA