Balıkesir'de Yangın Paniği: Alevler Müstakil Evi Sardı

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın Mahallesi, Günaydın 3 Sokak, No: 15’teki Rasim Cura isimli şahsa ait evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bütün evi saran yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği’ne ihbar edildi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA