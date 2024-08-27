Genç Motosikletlinin Feci Ölümü! Hafriyat Kamyonu ile Çarpıştı

Şırnak'ta motosiklet ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, soruşturma başlatıldı.

Genç Motosikletlinin Feci Ölümü! Hafriyat Kamyonu ile Çarpıştı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Kerem Çeviker idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çeviker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çeviker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kerem Çeviker'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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