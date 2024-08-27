Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yol kontrol ve devriye faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesi Beşkavaklar mevkiinde, 25 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulaması yapıldı. Durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan I.O. isimli şahsın üst aramasında, 2 gram esrar maddesi bulundu. Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Aynı gün, Çerkezköy Veliköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi esnasında, Y.Ç. ve C.Ö. isimli şahısların üst aramaları yapıldı. Y.Ç.'nin üzerinde 3 gram bonzai, C.Ö.'nün üzerinde ise yine 3 gram bonzai ele geçirildi. Her iki şahıs da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: İHA