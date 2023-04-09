İstanbul'da internet kafede dehşet yaşattı: Kovaladığı gence ateş açtı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde bir sokakta çıkan tartışma sonucu kaçan genci kovalayan saldırgan, şahsın sığındığı internet kafeye silahla ateş açtı.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, maskeli ve kapüşonlu bir şahıs, sokak arasında bir gençle tartıştı. Kavga çıkması üzerine saldırgan silahını çekerken, genç ise hızla yanından uzaklaştı.

KOVALADIĞI GENCİN SIĞINDIĞI İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Saldırganın arkasından geldiğini gören genç, cadde üzerindeki internet kafeye sığındı. Gencin arkasından arkadaşıyla birlikte elinde silahla onu kovalayan saldırgan, kafeye dışarıdan bir el ateş etti. Saldırgan ikinci ateşi açacağı esnada yanındaki arkadaşı ona müdahale etti. Saldırgan arkadaşı tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kovalamaca ve saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BELİNDEKİ SİLAHA DAVRANIP ÖTEKİ ARKADAŞI KOVALAMAYA BAŞLIYOR"

Olayla ilgili konuşan Adem Çoban, "İki kişi arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma daha sonrasında yerini kavgaya bırakıyor. Arkadaş sinirlendikten sonra belindeki silaha davranıp öteki arkadaşı kovalamaya başlıyor. Bildiğim kadarıyla silah kurusıkı çünkü duvarlarda mermi izi ya da başka bir iz yoktu. Kaçan kişi kovalamaca esnasında bizim dükkanın olduğu yere sığınıyor, ama dediğim gibi silah kurusıkı olduğu için herhangi bir yaralanma olayı olmuyor" dedi.

Öte yandan, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

 

Kaynak: İHA

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