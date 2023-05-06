İstanbul'da operasyon: 11 gözaltı

İstanbul'da dijital platformlardan "kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da operasyon: 11 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda verilen sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, "kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?" ilanına yanıt verenlerin mobil bankacılık ve kart bilgilerinin alınarak kiralık hesaplarda toplandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerle birlikte organize hareket eden 9 zanlının kimliklerini belirledi. Kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu 9 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin, hesaplarını kiralayanlara çağrı merkezi olarak belirledikleri adresle dijital platformlar üzerinden ulaştıklarını belirleyen ekipler, yine bu çağrı merkezi üzerinden aradıkları vatandaşları çeşitli yöntemlerle kandırarak elde ettikleri paraları kiralanan hesaplara aktardıkları tespit etti. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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