İstanbul’da büyük operasyon: 161 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kokain dağıtımı yapan ekibe operasyon yapıldı. Düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları paylaşan Bakan Süleyman Soylu, 161 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İstanbul’da büyük operasyon: 161 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgiler verdi.

175 kişilik uyuşturucu çetesinin takibe alındığını belirten Bakan Soylu, taksi ve moto kuryelerle uyuşturucu dağıtımının yapıldığını belirtti. 161 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Soylu, 14 kişi için ise çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"161 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

“900 personelimiz çalıştı, hedef 175 kişiydi. Toplamda 161 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da kokain dağıtımını yapan ekip, 60 taksi, 35 moto kuryeyle birlikte neredeyse eve servis yapan şebekenin dağıtıcılarıydı” diyen soylu şöyle devam etti:

“16 ay içerisinde hem ara yakalamalar yapıldı hem de bu sabah itibarıyla 161 kişi operasyonla ilgili gözaltına alınmış oldu. Geri kalan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.”

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