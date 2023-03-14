O haber sitesi Soylu'nun 'Siber muhafızı' iddiası: 'Aynı kişi aynı yerden yönetiyor'

Daha önce Halk TV’de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın da katıldığı, gazeteci Barış Terkoğlu ve Emin Çapa tarafından hazırlanan “Sözüm var” programında Terkoğlu, Samimi Haber’in de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin Süleyman Soylu’ya bağlı olduğuna dikkat çekmişti.

Samimi Haber’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun “Siber Muhafızları’ndan” birisi olduğunu açıklayan gazeteci Barış Terkoğlu, bu hesapların aynı yerden ve kişiler tarafından yönetildiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ!

Twitter’da bazı hesaplar tarafından Samimi Haber'in de devletin içerisindeki derin yapıdaki Soylu’ya yakın kişilere ait olduğu iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olduğunu iddia ettiği Ebabil Harekâtı ile ilgili şunları söylemişti:

"Ebabil Harekatı Telegram kanalı: 25 tane yöneticinin kendi içlerinde verdikleri kararı göreceksiniz.

Eminimsi'nin yönettiği kanallar bunlar. Ebabil Hareketi, Derin Kuvvetler, İBB Kandil kadrosu hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler.

Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastine başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan.

Bu 'Ebabiller' kurmayları, benim burada bürosu olan bir ajansa kendi evimin çalışma odasında pandemi sırasında yaptığım bir canlı yayını aralarında konuşup, 'Kuzey Irak'ta yayın yapan bir kanal kullanmış, konukları sık sık Özgür Özel ve Tanrıkulu diye yayalım' diyorlar.

Ali Mahir Başarır'ı "satılmış" kelimesi ile TT yapmak istemişler. Son günlerde yine Türkkan ve Başarır'a sayısız hakaret.

Ebabil kuşları, Süleyman Soylu'nun trol ordusudur. Ama maaşını kendisi değil İçişleri Bakanlığı, eski dönemde Çalışma Bakanlığı, bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye yapmaktadır."