Nevşin Mengü'den Fahrettin Altun'a övgüler: 'Vallahi en başarılı isim'

Gazeteci Nevşin Mengü, “Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun.” değerlendirmesinde bulundu.

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Nevşin Mengü'den Fahrettin Altun'a övgüler: 'Vallahi en başarılı isim'

Gazeteci Nevşin Mengü YouTube yayınları ile dikkat çekiyor. Son yayınında Mengü iktidar cenahında en başarılı ismin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir yıkımdan geçtiğini belirten Mengü, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda benim gördüğüm, iktidar cenahında vallahi en aktif çalışan, en de başarılı çalışan kesinlikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Böyle TT olan videolar, öne çıkan videolar Cumhurbaşkanı ile ilgili, tam nokta atışı. Şu anda Türkiye büyük bir yıkımdan geçiyor, Nureddin Nebati ne zaman açıklama yapsa skandal oluyor. İnsanların şu anda şefkate ihtiyacı var, insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. O yüzden ktidar cenahında en başarılı çalışan Fahrettin Altun, bunun altını çizeyim."

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