İstanbul'da bazı metro seferleri saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla bugün bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferler yapılmayacak.

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İstanbul'da bazı metro seferleri saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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