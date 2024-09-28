İstanbul'da AVM'de Yangın Paniği! Vatandaşlar Tahliye Edildi

İstanbul'da Mecidiyeköy’de bulunan Trump AVM'de yangın çıktı. Alışveriş merkezindeki kişiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Son Güncelleme:

İstanbul'da Mecidiyeköy’de bulunan Trump AVM'nin havalandırma boşluğunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakta güvenlik önlemleri alıp AVM’deki kişileri dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

BİR AVM PERSONELİ ETKİLENDİ

İtfaiyenin içerden yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında, bir AVM personeli dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
AVM Yangın Şişli Mecidiyeköy
Son Güncelleme:
Düzce'de Tarımsal Üretim ve Kokarca Zararlısı Eğitimleri Verildi Düzce'de Tarımsal Üretim ve Kokarca Zararlısı Eğitimleri Verildi
Polis Bursa'da Huzur Denetiminde Polis Bursa'da Huzur Denetiminde
Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız Üçlü Prize Takıldığında Hasar Görüyorlar! Bu Cihazları Asla Takmamalısınız
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe