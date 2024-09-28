İstanbul'da AVM'de Yangın Paniği! Vatandaşlar Tahliye Edildi

İstanbul'da Mecidiyeköy’de bulunan Trump AVM'nin havalandırma boşluğunda saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakta güvenlik önlemleri alıp AVM’deki kişileri dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

BİR AVM PERSONELİ ETKİLENDİ

İtfaiyenin içerden yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında, bir AVM personeli dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA