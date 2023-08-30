İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği kapanan yolları duyurdu. İşte İstanbul'da kapanan yollar ve alternatif güzergahlar.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 30 Ağustos kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği'nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu.


Kapanan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

-D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

-Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri

-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

-Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;

-Turgut Özal Millet Caddesi

-Fevzipaşa Caddesi

-Atatürk Bulvarı

-Sahil Kennedy Caddesi

Son Güncelleme:
ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı ABB'den depremzede vatandaşlara konaklama imkanı
Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar Gece kuşu 4 burç! Asla erken uyumak nedir bilmezler hep ayaktalar
İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin'in ölüm haberlerine erişim engeli İnşaatta cesedi bulunan 17 yaşındaki Yasemin'in ölüm haberlerine erişim engeli
Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin' İslam Memiş, döviz kurunun neden tekrar yükseldiğini anlattı: 'Özel bir devlet sırrı olduğu kesin'
Dehşet verici olaylar yaşanacak: Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti Yaşayan Nostradamus Athos Salome'den 2024 kehaneti
Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız? Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?
Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış! Karabulut ailesinin ilk avukatı açıkladı: Cem Garipoğlu, cinayeti önceden tasarlamış!
Ankara kulislerinde çarpıcı iddia: Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu? Erdoğan ve Bahçeli, 50 dakikalık sürpriz görüşmede neler konuştu?