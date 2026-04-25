İstanbul’da 100 Bin Sosyal Konutun Kura Çekimi! Bakan Kurum: Kentsel Dönüşüm Beka Meselesidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır inancıyla meydanlarda ne söylediysek hepsini gerçeğe dönüştürüyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak 2 kentsel dönüşümden birini İstanbul'a inşa ediyoruz. İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm beka meselesidir." dedi.

İstanbul’da 100 Bin Sosyal Konutun Kura Çekimi! Bakan Kurum: Kentsel Dönüşüm Beka Meselesidir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da yapılan 100 bin konutun kura çekim töreninde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

100 bin sosyal konutun kurasını çekiyor, hak sahiplerini belirliyoruz.

Hatay'da yeni evinde oturan vatandaşımız annesinin sofrasında da, Tozkoparan'da kentsel dönüşümde yuvasına kavuşan dedemizden de aynı ses yükseliyor "Allah güçlü devletimize zeval vermesin". Yapamazsınız diyenlere alın teri dökerek yanıt verdik. Bitiremezsiniz diyenlere yanıt verdik. Cenab-ı Allah bizi mahcup etmedi.

Azmimiz 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarında evsizler taşarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu karanlığa meydan okumadır. Türkiye dünyanın en kaliteli konutları üreten ülkeler arasında 1 numaradır.

İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır inancıyla meydanlarda ne söylediysek hepsini gerçeğe dönüştürüyoruz. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak 2 kentsel dönüşümden birini İstanbul'a inşa ediyoruz. İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm beka meselesidir.

İstanbul'daki 100 bin kardeşim olmak üzere Türkiye'deki hak sahibi olan 500 bin ev sahibine hayırlı olsun diyorum.

Kaynak: AA

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
İstanbul'da 100 Bin TOKİ Konutu İçin Kura Çekimi Başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı 'İstanbul'da Tek Çözüm Kentsel Dönüşüm, Geç Olmadan Harekete Geçin'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hakkari-Van Yolunda 6 Günlük Esaret Bitti Hakkari-Van Yolunda 6 Günlük Esaret Bitti
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada Gülistan'ın Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada
SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı: Gülistan Doku Dosyasında Başsavcı Ebru Cansu'dan Kritik Açıklamalar SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı
Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha