İstanbul'da 100 Bin TOKİ Konutu İçin Kura Çekimi Başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının odağına deprem riskini ve kentsel dönüşümü alan Erdoğan, İstanbul için hayati bir çağrı yaptı.

'İSTANBUL’UN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK'

Şehirlerin medeniyetlerin tapu senedi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem riskine karşı en büyük silahın kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

İstanbul’un deprem direncinin artırılmasının ertelenemez bir görev olduğunu ifade eden Erdoğan, "İstanbul’un güvenliği için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil bir gündemi yoktur. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; gelin bu kampanyaları değerlendirin, binanızı yenilemek için harekete geçin" dedi.

7 BİN TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'daki 100 bin konutun kura çekiminin tamamlandığını duyuran Erdoğan, hak sahipleri için uygun ödeme koşullarını açıkladı:

Vade: 240 aya varan uzun vade imkanı.

Taksit: Aylık 7 bin 313 TL ile 11 bin TL arasında değişen düşük taksitler.

Güvence: Yüzde 100 devlet güvencesiyle teslimat.

15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Konut piyasasındaki dengeleri değiştirecek yeni bir sistemi de ilk kez İstanbul’da başlattıklarını müjdeleyen Erdoğan, "TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin konutla İstanbul'da atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu adımın, kira fiyatlarındaki spekülatif artışların önüne geçmesi hedefleniyor.

MUHALEFETE 'PARA KULELERİ' TEPKİSİ

Konuşmasında ana muhalefeti de eleştiren Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaları "turistik gezi" olarak niteleyenlere sert çıktı. 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmeden 455 binden fazla konut ve iş yerini teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Bizim gündemimizde taş üstüne taş koymak var, onların ise para kuleleri, euro dolu baklava kutuları ve rüşvet pazarlıkları var" diyerek tepkisini dile getirdi.

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'un kura çekimleri başladı ve 3 gün sürecek.

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi