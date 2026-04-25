Hakkari-Van Yolunda 6 Günlük Esaret Bitti

Hakkari ve Van arasındaki en kritik ulaşım hattı olan Akçalı mevkiinde, 19 Nisan'dan bu yana devam eden heyelan krizi aşılıyor. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından zeminin çökmesiyle tamamen ulaşıma kapanan güzergah için Hakkari Valiliği beklenen duyuruyu yaptı.

HAFİF ARAÇLARA GEÇİT VERİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Akçalı ve Bağışlı köyleri arasında oluşturulan alternatif güzergahta bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Yol minibüs, pikap ve binek araçlar gibi hafif taşıtların kullanımına açıldı. Güvenlik gerekçesiyle ağır tonajlı araçların bu yolu kullanmasına henüz izin verilmiyor.

ÇALIŞMALAR SAHADA DEVAM EDİYOR

Ana arterdeki kalıcı onarım çalışmaları Karayolları ekipleri tarafından aralıksız sürdürülüyor. Valilik, bölgede halen çökme ve kayma riskinin bulunduğunu belirterek sürücüleri trafik işaret ve yönlendirmelerine mutlaka riayet edilmesi, bölgedeki ekiplerin uyarılarının dikkatle takip edilmesi, can ve mal güvenliği için alternatif güzergahın dışına çıkılmaması konusunda uyardı.

Kaynak: DHA