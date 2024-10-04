İstanbul'a Başkan Adayıydı: Babasını Öldürüp Dehşet Saçtı

Rize’nin Pazar ilçesinde bir şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini de yaraladı.

Olay bağlı Güzelyalı mahallesinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.C (42) isimli şahıs sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü babası Sami C. (66) ve annesi Emine C.'yi bıçakladı.

Olay yerinde ağır yaralanan baba Sami C. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Emine C. ise gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Katil zanlısı M.A.C ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İlçeye bağlı Zafer mahallesine kadar kaçabilen M.A.C, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baba Sami C. ise ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATIL ZANLISI İSTANBUL’U YÖNETMEYE ADAY OLMUŞ

M.A.C.'nin 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Pazar Belediye Başkanlığı için, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 52 oy alan şahsın; 2019 yılında ise 578 oy aldığı öğrenildi.

DİREKLERE İLAN ASIP EVLENECEK EŞ ARAMIŞ

M.A.C.'nin geçtiğimiz yıl da Rize ve Trabzon'da direk ve duraklara yapıştırdığı ilginç evlilik ilanları medyada yer almıştı. İlanda yer alan, “Derin devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” şeklindeki ifadeler ise dikkat çekti.

“VASİ TAYİNİ UYGUNDUR”

Öte yandan M.A.C, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabından akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor aldığını paylaşmıştı.

Raporda "Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer. Organik olmayan psikoz. Vasi tayini uygundur. Mahkemede dinlenmesinde fayda yoktur. Yüzdelik oran için takip gereklidir" ifadeleri yer aldı. M.A.C'nin raporu "Maalesef parti kurma hayalimde buraya kadarmış. Yıllarca maruz bırakıldığım hak gasplarına ilaveten siyonizmin gladyosu aleyhimde delilik raporu hazırlatmıştır" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: İHA