7 Milletvekilinin Dokunulmazlığının Kaldırılması İstendi
TBMM’de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte dokunulmazlık tezkereleri de Meclis Başkanlığına sunuldu. Tezkeresi gelen vekiller CHP, DEM Parti, Demokrat Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP’li 2, DEM Partili 2, Demokrat Partili, MHP’li ve İYİ Partili 1’er vekil hakkında tezkere hazırlandı.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Mahir Polat, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez."
Kaynak: AA
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