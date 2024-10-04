Valilikten Jet Açıklama! Özel Harekat Polisinden Tekme Tokat Darp

Çankırı merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen özel harekat polislerinden biri istasyon çalışanı C.A.C.'yi yerde tekmeledi ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştı. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği’nden açıklama geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“03.10.2024 Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir petrol istasyonunda Özel Harekat Polisleri ile petrol istasyonunda çalışan görevliler arasında bir tartışma ve arbede yaşanmış olup konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Olaya karışan ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Özel harekat polisinin akaryakıt istasyonu çalışanını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA