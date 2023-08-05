İstanbul Valisi Davut Gül: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor

İstanbul Valisi Davut Gül, "Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var" dedi.

Esenyurt'taki tekel bayisi olayının üstünden çok fazla zaman geçmemişken İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada Esenyurt'taki suç oranının geçen seneye göre yüzde 9 azaldığını söyledi.

İstanbul'daki tekel bayi baskınında 4 kişi, 2 kişiyi korkunç bir şekilde öldürmüştü. Olay hafızalardayken Val Gül'ün açıklamaları şaşırttı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davut Gül, göçmenler konusunda açıklamalarda bulundu. Gül, “Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek" dedi.

Bireysel silahlanma sayılarının artması ile ilgili soruyu cevaplandıran Gül, "Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma. Ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda, ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında gerek alanları kapatarak emniyetin, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor. En son 2023 yılında hem de 2022'de ne kadar silah yakalandığını Emniyet müdürümüz toplam rakamını söyler. Dolayısıyla da bununla mücadele ediyoruz. Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var. Asıl olan şu devletin bir kararlılığı var mı yok mu? Devletin, İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır. Sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun, bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun ister bin kişi olsun. Asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri himaye etmeyeceğiz. Asla suç işleyenleri normalleştirmeyeceğiz. Mücadele edeceğiz. Ama ne ile karşı karşıya olduğumuzu da bilmemiz lazım. İnsan olan yerde suç işlenir. Suçun işlememesi için bütün tedbirleri alacağız. Suç işlendikten sonra da faili meçhul olmaması için güvenlik kameraları başta olmak üzere, İstihbarat başta olmak üzere bütün enstrümanları kullanacağız" şeklinde konuştu.

“Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor.”

Öte yandan Gül, "Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak. Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz" mesajı verdi.