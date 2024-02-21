İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis saldırısı: Okula girişleri engellendi, üstlerine biber gazı sıkıldı, bir öğrencinin kimlik kartı zorla alındı

Üniversitelerinin halka açılmasına rağmen hala "faküleler arası geçiş yasağı" uygulamasıyla karşılaşan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, rektörleri Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı protesto ediyor.

Dün Beyazıt Meydanı'nı dolduran ve okula girişleri engellenen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, bugün de eylemlerini sürdürdü.

Okullarının içinde forum yapmak isteyen öğrenciler, polis engeline takıldı.

Polisin öğrencilerin okula girişlerini engellemek için şiddet uyguladığı ve copla, kalkanla saldırdığı görüldü.

Bununla yetinmeyen polisin öğrencilere ara ara biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Beyazıt Meydanı'ndaki yoğun polis sayısı tepki çekerken, forum okul dışında devam ediyor.

ÖĞRENCİNİN KARTINI ZORLA ALDILAR

Ş.K isimli İÜ öğrencisinin iddiasına göre, okulun güvenlik müdürü Kenan Yıldız, öğrencinin öğrenci kimlik kartını zorla alarak fotoğraf çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, okulu ziyaretçilere açtığını duyurmuştu.

Zülfikar bu kararı, dünyanın artık ‘duvarsız üniversite’ konseptini tartıştığını söyleyerek, “Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz” diyerek vermişti.

Okulun ziyaretçilere açılmasıyla bir grup, dersin işlendiği bir amfiye girmiş, öğrencilerin uyarılarına rağmen fotoğraf çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine açıklama yayınlayan okul yönetimi, 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatlerinin 13.00-16.00 arasına çekildiği belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem