İstanbul Üniversitesi öğrencileri ‘1 Mayıs’ nöbetinde: “Tutuklu öğrenciler için adalet! Herkes için adalet!”

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi üyeleri ve okulun öğrencileri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istedikleri için tutuklanan arkadaşları için oturma eylemi başlatmıştı.

Öğrenciler, 1 Mayıs’a katıldıkları için tutuklanan arkadaşları için başlattıkları nöbetlerinin 3. gününü geride bıraktı.

Bugün, eylemlerin 3. gününde açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, tutuklu 77 kişinin serbest bırakılmasını istedi.

Tutuklular arasında İÜ öğrencisi 4 kişinin de olduğunu belirten öğrenciler, sınav haftası olmasına rağmen arkadaşlarının tahliye edilmediğini belirterek şunları söyledi:

“1 Mayıs 2024'te insan emeği ve onuruna sahip çıkmak, ucuz işgücü deposu olan Türkiye'de emekçilerin taleplerini haykırmak, yurtlarda katledilen arkadaşlarının hesabını sormak, kayyum rektör politikalarına, fahiş yemekhane zamlarına karşı dayanışmak üzere sokağa çıkan arkadaşlarımız hukuksuzca tutuklandı. İçlerinde İstanbul Üniversitesi öğrencisi olan 4 arkadaşımız, sınav haftası olmasına rağmen hala cezaevinde tutuluyor; arkadaşlarımızın eğitim hakları gasp ediliyor.

‘TUTUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ADALET! HERKES İÇİN ADALET’

Üstelik cezaevinde bulunma nedeni olarak gösterilen suçlardan ceza almaları halinde serbest bırakılacak olan arkadaşlarımız, yıldırılmak için tutuklu yargılanıyor. Bu vesileyle iktidarın siyasi nedenlerle tutukladığı tüm arkadaşlarımız için özgürlük istiyoruz. Herkesi tutuklu sıra arkadaşlarımız için, 77 kişi için adalete sahip çıkmaya çağırıyoruz! Bizler arkadaşlarımız çıkana, derslerine, mücadelelerine devam edebilene kadar, özgürce sokakta, kampüste haykırana kadar nöbetimize devam edeceğiz. Tutuklu öğrenciler için adalet! Herkes için adalet!”

1 MAYIS MARŞINI SÖYLEDİLER

Okudukları çağrı metni sonrası, saz ve ıslık eşliğinde 1 Mayıs marşını söyleyen öğrenciler, tutuklu tüm arkadaşları çıkana kadar nöbetlerine devam edeceklerini belirtti.

1 MAYIS’TA TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILAN BAŞARAN: FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

1 Mayıs operasyonlarında tutuklanan, sonrasında serbest bırakılan İÜ öğrencisi Bilal Faruk Başaran, Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu.

Bilal Faruk Başaran, başlattıkları nöbetin farkındalık yaratma amacını taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Nöbete başlama fikri; çoğu zaman sadece sıra arkadaşlarımızın ilgisini çekmeyen basın açıklamalarına sıkışmış eylemsellikler için bir alternatif olarak ortaya çıktı. Bu nöbetle birlikte hem eylemimizi daha uzun bir süreye yayıp daha fazla görünürlük yakalıyoruz hem de kampüs içerisinde sık görülmeyen bir pratik olmasıyla insanların ilgisini çekiyoruz. Nöbetlerimizin bitirme sınavları dönemi boyunca aynı yerinde devam etmesini istiyoruz. Bugün 3. gününü gerçekleştirdiğimiz nöbete katılım ve ilgi katlanarak artarken tutuklanan sıra arkadaşlarımızın sınavlarına girebilmesi için, hukuksuzca tutuldukları hapishanelerinden çıkması için diğer arkadaşlarımıza durumu anlatarak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.”

Evine yapılan polis baskını ve bir süre tutuklu kalması hakkında da açıklamalarda bulunan Başaran, son olarak şunları söyledi:

“1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istediği için Saraçhane'de buluşan insanlardan biri de bendim. Bir üniversite öğrencisi olarak katledilen sıra arkadaşlarımızın, okurken çalışmak zorunda kalan ve bu işlerde yaşamını yitiren arkadaşlarımızın hesabını sormak için alandaydım. Evime yapılan baskınla birlikte şiddete maruz kalarak gözaltına alındım, hukuksuzca tutuklandım. 1 Mayıs dolayısıyla tutuklanan çoğu insan gibi bir üniversite öğrencisiyim, anayasal hakkımı kullanarak meydanda bulunmam karşıma bir suç olarak getirildi ve bunu kabul etmiyorum, hiçbir arkadaşım etmiyor. Tüm sıra arkadaşlarımın ve diğer 1 Mayıs tutuklularının özgürlüğüne kavuşmasını umuyorum.”

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs’ta, İstanbul’da kitlelerin Taksim’e çıkmasını engelleyen iktidar, birçok yolu, caddeyi ve ulaşım aracını kullanıma kapatmıştı.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, Taksim’in 1 Mayıs’ta yasaklanmasına tepki gösteren kişiler, Saraçhane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu üzerinden Taksim’e geçmek istemiş, polis engeline takılmıştı.

İşçi ve Emekçi Bayramı’nda Taksim’i zorlayan kişiler gözaltına alınmış, ardından birçoğu tutuklanmıştı.

Emniyet, 1 Mayıs sonrası 3 farklı zamanda gerçekleştirdiği operasyonlarda da Saraçhane’den Taksim’e geçmek için polis barikatlarını zorlayan kişilerin evlerine baskınlar düzenleyerek gözaltına almış, bu kişiler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

30 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'un çeşitli yerlerinden Taksim'e geçmeye çalıştığı için tutuklanan 77 kişiden 30'u hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

30 tutuklu hakkında; "kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlamasıyla 8 aydan 4 buçuk yıla kadar, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 8 aydan 4 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem