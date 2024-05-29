Sahte basın kartı şebekesine operasyon: 6 kişi tutuklandı

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı, basın trafik kartı ve polis telsizi sattıkları tespit edilen 6 zanlı tutuklandı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bazı kişilerin para karşılığında sahte basın kartı, sahte basın trafik kartı ve polis telsizi sattığını belirledi.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5809 sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 27 Mayıs'ta yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA