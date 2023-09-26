İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı Cemal Canpolat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı Cemal Canpolat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı için 8 Ekim'de yapılacak seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, sosyal medyada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Canpolat, “Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz ve İstanbul'da partimizi tekrar iktidar yapacağız!” dedi.

Canpolat’ın paylaşımı şu şekilde:

Bugün, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ettik. Önümüzdeki kongre sürecini partimize yakışır bir şekilde yöneteceğiz. Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz ve İstanbul'da partimizi tekrar iktidar yapacağız!

Kaynak: Gerçek Gündem

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