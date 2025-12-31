İstanbul İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Valilik de Kar Alarmı Verdi: Sabaha Karşı Artacak, İşte Listedeki 9 İlçe

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Sarıyer ve Arnavutköy'de etkili olacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
İstanbul İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Valilik de Kar Alarmı Verdi: Sabaha Karşı Artacak, İşte Listedeki 9 İlçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nin doğusu için yoğun kar uyarısı yaptı. Uyarıda, bölgede aralıklarla yer yer devam eden yağışların, yarın (perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli'nin kuzeydoğusu (Kandıra çevreleri) ve Sakarya'nın kuzeyinde (Kaynarca, Ferizli, Karasu, Kocaali çevreleri) akşam saatlerine kadar kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olmasının beklendiği, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

VALİLİK 9 İLÇE İÇİN ALARM VERDİ

İstanbul Valiliği de, kentte beklenen kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Açıklamada yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı İstanbul Valiliği
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı: İşte Mehmet Akif Ersoy'un 3 Saatlik 'Etkin Pişmanlık' İfadesi Uyuşturucu Kullandığını İtiraf Etti, Evdeki Partileri Anlattı
MHP lideri Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgulu Yeni Yıl Mesajı MHP lideri Bahçeli’den ‘Süreç’ Vurgulu Yeni Yıl Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife