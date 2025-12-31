Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı Adliyede

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Subaşı ifade için adliyeye götürüldü.

Gözaltına Alınan Şeyma Subaşı Adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Subaşı sağlık kontrolünün ardından ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

