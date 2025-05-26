İstanbul İçin Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar: Kuvvetli Sağanak Kaç Gün Sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun büyük kısmı (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç bölgeleri ve Samsun çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Bununla birlikte, birçok bölgede toz taşınımı etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülebilir. Bu durum görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum sorunları gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Sıcaklık değerleri bölgelere göre farklılık gösterecek. Trakya ve Kıyı Ege’de hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşanması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle iç kesimlerde gün içinde sıcaklık değerlerinin yüksek kalması öngörülüyor.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Rüzgar ise genel olarak güney yönlerden esecek. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç bölümlerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetlenmesi ve kısa süreli fırtına şeklinde (saatte 40-70 km) esmesi bekleniyor. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi riskleri de beraberinde getirebilir.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Aynı şekilde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle özellikle açık alanlarda bulunanların önlem alması istendi. Tarım faaliyetleriyle uğraşanların da rüzgar ve yağış kaynaklı zararlar konusunda tedbirli olması önem taşıyor.

Toz taşınımının etkili olacağı bölgelerde sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekilirken, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları ve gerekli önlemleri almaları önerildi. Hava kalitesinin düşeceği bu süreçte açık hava aktivitelerine ara verilmesi tavsiye ediliyor.

AKOM DA UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresindeki iller için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile Orta Akdeniz kaynaklı bir alçak basınç sisteminin etkisi altına girecek. Bu sistemin, Marmara genelinde aralıklı yağışlara neden olması bekleniyor.

AKOM’un tahminlerine göre yağışlı hava, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. İlk yağışların İstanbul’un batı ilçeleri olan Silivri ve Çatalca çevresinde sabaha karşı 03.00’te başlaması, gün boyunca kentin farklı bölgelerinde aralıklarla kuvvetlenerek devam etmesi öngörülüyor. Yağışların özellikle öğle saatlerine kadar zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtildi.

Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklar da dikkat çekiyor. Yağışların etkili olacağı günlerde hava sıcaklıklarının 17 ile 22 derece arasında değişeceği ve genel olarak serin bir hava hakim olacağı bildirildi. Serin hava dalgasının Çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BALIKESİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,(Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi