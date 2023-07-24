İstanbul Esenyurt'ta bir kadını döverek bayıltan zanlı tutuklandı!

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayıltan daha sonra arabaya koyup götüren Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan Elif I., emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dağ tutuklanırken, Elif I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Dağ’ın ayrı suçlardan 11 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt'ta geçtiğimiz gün, bir kadının sokak ortasında öldüresiye darbedilmesi kameralara yansımış, görüntüleri çeken ve olaya tepki gösteren kişiler zanlı tarafından tehdit edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem