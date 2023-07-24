İstanbul Vatan Caddesi'nde patlama paniği!

İstanbul Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Göç İdaresi önünde bırakılan şüpheli çantaya polis ekipleri müdahale etti.

Çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis, bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetlerini giyerek çantaya fünye bağladı.

PANİĞE NEDEN OLDU

Büyük bir gürültü ile kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın boş olduğu anlaşılırken, patlamam sesi paniğe neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem