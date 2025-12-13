İstanbul Erkek Lisesi'nde 'Taciz Listesi' Skandalında Flaş Gelişme: Okul Müdürü Açığa Alındı

Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde bazı öğrencilerin kızlara yönelik taciz listesi hazırladığı iddiası ve ardından yaşanan şiddet, nakil ve zorbalık tartışmaları krize yol açtı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Yılmaz Arslan görevden alındı.

Türkiye'nin en iyi liseleri arasında gösterilen İstanbul Erkek'te iddiaya göre 9. sınıf bir grup öğrenci, okuldaki kız öğrenciler hakkında taciz listesi paylaştı. 11. sınıf öğrencileri de listeyi hazırlayan öğrencilere şiddet uyguladı.

Taciz listesi paylaştığı söylenen çocukların altısı Ankara Fen Lisesi'ne biri de Adana Fen Lisesi'ne nakledildi. Ankara Fen'deki çocukların da diğer öğrenciler tarafından zorbalandığı öne sürüldü. Nakledilen çocuklara da psikolojik destek verileceği talep ederlerse de İstanbul Erkek'e dönebilecekleri öğrenilmişti.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Taciz ve şiddet iddialarının ardından da okulun müdürünün görevden alındığı öğrenildi. NTV'de yer alan haberine göre; geçtiğimiz yıldan beri okulda müdürlük görevini sürdüren Yılmaz Arslan açığa alındı. Arslan, soruşturma sonucuna göre ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.

İddialara yönelik inceleme ise devam ediyor.

Kaynak: NTV

