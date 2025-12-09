İstanbul Erkek Lisesi'nde Yaşanan Dehşeti Bir Anne Anlattı: 'Cinsel Yazışma Yüzünden Çocuğuma Bıçakla Saldırmışlar!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaatta bulunan Ayten Y., oğlunun 9. sınıf öğrencisi olduğunu ve yatılı olarak eğitim gördüğünü belirterek, “Oğlum okula kaydolduğu ilk günden itibaren üst dönemler, özellikle 11. sınıf öğrencileri tarafından zaman zaman şiddete varacak ölçüde psikolojik ve fiziksel baskıya maruz kalmıştır. Geçtiğimiz haftalarda okul pansiyonunda aynı odada kaldığı arkadaşlarıyla aralarında kurduğu WhatsApp grubundaki yazışmaları, aynı gruptaki arkadaşlarından A.Ç.’nin okuldaki diğer öğrencilere ilan ve ifşa ettiğini duymuş bulunmaktayım. Bu olay vesilesiyle oğlumun kişisel verilerini, özel verilerini rızası ve bilgisi dışında ifşa eden kişiden şikâyetçiyim” dedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI SIZDI

Bu olaya dair okul idaresine başvurduklarını aktaran anne Ayten Y., “Bu olayla ilgili hususiyetle ifade etmek isterim ki oğlumun bu grup yazışmalarına doğrudan bir katılımı söz konusu değildir. Nitekim yazışmaları görmek için olaya el koyan okul idaresine başvurduğumuzda, okul idaresi yazışmaları dahi bizimle paylaşmamış, şifahi olarak oğlumun grupta olduğunu ancak yazışmalara katılmadığını ifade etmiştir. Her ne kadar okul idaresi tarafıma oğlumun bir dahli olmadığını ifade etse de aşağıda beyan edeceğim olaylara sebep olan bu yazışmalara dahil olduğundan hareketle oğlum, hepsi 18 yaşından küçük olduğunu düşündüğüm suça sürüklenen çocukların saldırılarına maruz kalmıştır. Yukarıda bahsettiğim WhatsApp yazışmaları anladığım kadarıyla oğlum yaşındaki ergen çocuklar arasında normal kabul edilebilecek cinsel merak ve şaka mahiyetinde yazışmalardır. Bu yazışmaların şüphelilerden A.Ç. tarafından ifşa edilmesinin ardından, ismini vereceğim çocuklar bu yazışmaları bahane ederek oğlum ve diğer arkadaşlarına iki gün üst üste birçok suç oluşturan fiil gerçekleştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

“YUMRUKLARLA SALDIRDILAR”

Anne Ayten Y., ifadesinde dehşeti şu sözlerle özetledi:

“Şöyle ki, 24.11.2025 saat 19.00–20.00 sıralarında oğlum ve arkadaşları kaldıkları pansiyon odasından zorla pansiyonun sinema odasına götürülmüş; altı erkek çocuk tarafından odada telefonlarına el konulmuş, bıçak gösterilmek suretiyle tehdit edilmiş ve fiziksel şiddete maruz bırakılmıştır. Oğlum yüz ve kulak bölgesine bu esnada yumruk ve ellerindeki yüzükle darbeler almıştır.

25.11.2025 öğle sıralarında, yine ismini dilekçemde verdiğim öğrenciler tarafından oğlumun telefonuna ve tabletine iradesi dışında el konulmuş; okulun yakınlarındaki (Sirkeci Marmaray girişi) Espresso Lab isimli kahveciye götürülmüş ve bu kahvehanede telefon ve tableti rızası dışında incelenmiştir. Bu olaya ilişkin Sayın Başsavcılığınızdan ivedilikle görüntü kayıtlarının celbini talep ederim.

25.11.2025 tarihi akşamüstü sıralarında oğlum ve arkadaşları yine okul pansiyonunun sinema odasına aynı grup tarafından götürülmüş olup burada tehdit ve hakaretlere uğramışlardır. Oğlum nöbetçi öğretmen tarafından bu olay akabinde hastaneye götürülmüş ve ek’te Başsavcılığınıza sunulan darp raporu alınmıştır. Oğlumun başına gelen bu olayları oğlumdan öğrendikten sonra, ikamet ettiğim Adana ilinden İstanbul’a geldim ve doğrudan okul idaresine detaylı şekilde bilgi almak için başvurdum. Ancak okul idaresi, tarafıma yukarıda bahsi geçen ifşa olayı ve daha sonrasındaki darp edildiği olaylar silsilesi dahil hiçbir olay hakkında vesika göstermemiş ve izahat yapmamıştır. Sadece oğlumun okuldan naklini almam ve başka bir okula kaydetmem yönünde tarafıma zorlama yapmışlardır. Aksi takdirde açıkça ve tartışmaya kapalı bir şekilde oğlumun can güvenliğini üst sınıflarına karşı koruyamayacaklarını ifade etmişlerdir. Oğlumun başına gelen hadiselerin önüne geçemedikleri ve oğlumu okuldan almam yönünde zorlama yaptıkları için okul idaresinden de şikâyetçiyim.”