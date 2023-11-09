İstanbul'da 557 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 557 zanlı gözaltına alındı, 210 yoklama kaçağı yakalandı.

İstanbul'da 557 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamanın birinci aşamasında, dün 20.00-22.00 saatlerinde, 217 noktada 1768 personel, Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot ve polis helikopteriyle sabit yol denetimi yapıldı.

İkinci aşamada ise 1698 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle tamamlanan "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 184 bin 137 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 557'si gözaltına alındı. Yoklama kaçağı 210 kişi de yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH YAKALANDI

Aramalarda 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 13 kurusıkı tabanca, 274 fişek, 1276 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 431 sentetik ecza ile uyuşturucu maddelerin satışından sağlandığı tespit edilen 15 bin 995 lira ve 4 dolar ele geçirildi.

Uygulamada, halka açık 509 yer denetlenirken 3 iş yeri ile 1 kişiye idari işlem yapıldı.

Ayrıca 23 bin 515 araç ve 1387 motosiklet kontrol edilirken bunların 1832'si ve 40 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında 1 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı, 7 vale de denetlendi.

Uygulamada toplam 1 milyon 217 bin 486 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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